Polizeiinspektion Anklam / Bootsmotor gestohlen

Usedom - Am Montagnachmittag mussten in Paske bei Usedom sechs aufgebrochene Schuppen festgestellt werden. In einem Fall ist wegen Anwesenheit des Eigentümers zumindest klar, dass der oder die Täter in der Nacht zum Montag aus seinem Schuppen einen Bootsmotor im Wert von 1.000 Euro entwendet haben. Abzuwarten bleibt, ob die weiteren nicht anwesenden Geschädigten später ebenfalls Diebstähle feststellen. Die Schuppen gehören zu einer Ferienwohnungsanlage.

