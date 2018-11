Polizeiinspektion Anklam / Brand in einem Mehrfamilienhaus in ...

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Züssow

Wolgast - Am Vormittag des Mittwochs, 07.11.2018 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Züssow zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es in einer der Wohnungen zu einem Schwelbrand gekommen sein. Ein offenes Feuer wurde durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt. Bereits vor Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr wurden die Mieter des besagten Wohnobjektes aufgefordert ihre Wohnungen zu verlassen. Durch den Brand sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Personen verletzt worden, jedoch konnte ein Hund aus der Wohnung, in welcher es zu dem Brand kam, nur noch leblos geborgen werden. Die Ursache für den Brandausbruch ist unbekannt. Des Weiteren ist die betroffene Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

