Polizeiinspektion Anklam / Dachstuhlbrand Kita

Dachstuhlbrand Kita

Wolgast - Auf bzw. im Dachstuhl der Kindertagesstätte des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern e.V. "Anne Frank" in der Pestalozzistraße brach am Dienstagnachmittag ein Schwelbrand aus. Ein Rauchmelder im Gebäude schlug an und gab Alarm. Alle 44 anwesenden Kinder der Kita konnten so schnell durch die acht Erzieherinnen evakuiert werden. Zu Verletzungen kam es bei den sicher aufgeregten Kindern und dem Personal nicht. Die Kinder werden zurzeit im Gebäude des nahen Jobcenters versorgt. Der Bürgermeister ist vor Ort. Mehrere Feuerwehren, so aus Wolgast, Kröslin, Bannemin, Lassan und Hohendorf, sind bei der Brandbekämpfung beteiligt. Auf dem Dach des Kindergartens fanden am Dienstag Bauarbeiten/Schweißarbeiten statt. Ein Zusammenhang wird zu prüfen sein. Der Kriminaldauerdienst der PI Anklam kommt zum Einsatz.

