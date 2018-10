Polizeiinspektion Anklam / Diebe entwenden drei Fahrräder und ...

Diebe entwenden drei Fahrräder und einen Thule-Fahrradträger

Insel Usedom - Im Polizeirevier Heringsdorf wurden am Tage des 13.10.2018 drei Diebstahlsanzeigen aufgenommen. Am 12.10.2018 wurde in Seebad Bansin ein gesichertes Fahrrad des Herstellers Cube im Wert von ca. 460 Euro entwendet. Das Fahrrad war erst 3 Monate alt. In der Nacht vom 12.10.2018 zum 13.10.2018 wurden in Heringsdorf zwei Fahrräder im Wert von ca. 4.000 Euro entwendet. Die gestohlenen Räder waren ebenfalls vom Hersteller Cube. Des Weiteren wurde in Kölpinsee ein Fahrradträger des Herstellers Thule im Wert von ca. 500 Euro entwendet. In allen drei Fällen übernimmt die Kriminalpolizei in Heringsdorf die Ermittlungen.

Im Auftrag Sabrina Kulz, Polizeirevier Heringsdorf

