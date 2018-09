Polizeiinspektion Anklam / Diebe haben es auf PKW Mazda abgesehen

Diebe haben es auf PKW Mazda abgesehen

Greifswald - In Greifswald hatten es Diebe speziell auf Mazda-Fahrzeuge abgesehen. In der Nacht vom 17.09.18 zum 18.09.18 wurde von einem Parkplatz im Helsinkiring ein brauner PKW Mazda 3 (Baujahr 2015)entwendet. Der Stehlschaden beträgt ca. 13.000 Euro. Ebenfalls am heutigen Tage angezeigt wurde der Diebstahl eines grauen Mazda CX 5 (Baujahr 2017) im Wert von ca. 30.000 Euro. Dieser wurde letztmalig am Abend des 16.09.18 gesehen, als er auf einem Parkplatz im Riemser Weg stand. Am 18.09.18 gegen 12:00 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Glück im Unglück hatte ein 55-jähriger Greifswalder. Sein Mazda CX5 stand ebenfalls im Helsinkiring und wurde in der Nacht vom 17.09.18 zum 18.09.18 durch unbekannte versucht zu entwenden. Doch hier scheiterte/n der/die Täter. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei in Greifswald hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen. Sollte jemand etwas Auffälliges in den oben benannten Zeiträumen im Bereich des Helsinkiringes und des Riemser Weges bemerkt haben, wird er gebeten dies der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540-224 mitzuteilen oder die Internetwache für Zeugenhinweise zu nutzen.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin Sabrina Kulz Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de