Polizeiinspektion Anklam / Diebstahl einer Holzskulptur aus ...

Diebstahl einer Holzskulptur aus Naturpark

Usedom - In der Zeit vom 31.08.2018, 18:00 Uhr bis 03.09.2018, 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine Holzskulptur aus dem Naturpark Insel Usedom (Bäderstr. 5 in 17406 Usedom). Die Skulptur stellte einen Kranich dar und war an einer Sitzgelegenheit auf dem Gelände des Klaus-Bahlsen-Hauses befestigt. Der Schaden wird auf circa 600,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

