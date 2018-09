Polizeiinspektion Anklam / Diebstahl von Fahrrädern und ...

Diebstahl von Fahrrädern und Fahrradträgern auf der Insel Usedom

Heringsdorf - In der Zeit vom 12.09.2018 bis 13.09.2018 kam es auf der Insel Usedom zu mehreren Diebstählen von Fahrrädern und Fahrradträgern. So wurden zehn Fahrräder unterschiedlicher Marken in den Orten Karlshagen, Kamminke, Heringsdorf, Koserow und Bansin entwendet. Die unbekannten Täter schlugen vorrangig zur Nachtzeit zu, jedoch kam es während der Tageszeit ebenfalls zu einigen Diebstählen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf circa 12.500,- Euro. Neben den Diebstählen von Fahrrädern wurden in dieser Zeit drei Fahrradträger der Marke "Thule" in den Orten Kölpinsee, Koserow und Balm entwendet. Der Schaden liegt hier bei circa 1.700,- Euro.

