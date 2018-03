Polizeiinspektion Anklam / Einbruch

Einbruch

Greifswald - Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das Dach eines Discounters (NETTO) in der Grimmer Straße, um von dort in die Räumlichkeiten des im Markt befindlichen Bäckers einzusteigen. Letztendlich wurden bei der Durchsuchung der Räume einige 100 Euro Bargeld gefunden und entwendet.

