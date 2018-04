Polizeiinspektion Anklam / Einbruch

Einbruch

Neuenkirchen - Am Mittwochabend wurde in der Theodor-Körner-Straße ein Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt. Der oder die Täter brachen während der dreitätigen Abwesenheit der Eigentümer in das Haus ein und entwendeten aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von ca. 400 Euro. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

