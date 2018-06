Polizeiinspektion Anklam / Einbruch

Einbruch

Sarnow - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen der oder die bislang unbekannten Täter in ein Holzhäuschen, welches auf einem Hinterhof in der Rundstraße steht, ein und entwendeten u. a. eine Honigschleuder und einen Bienenwachsgewinner sowie einen Wurstabfüller und eine Geflügelrupfmaschine. Der Schaden beläuft sich auf über 4.500 Euro.

