Polizeiinspektion Anklam / Einbruch in der Grundschule

Einbruch in der Grundschule

Kröslin - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Büro der Grundschule in Kröslin eingebrochen. Schränke und Schubfächer wurden durchwühlt und eine gefundene Geldkassette aufgebrochen, aus der ca. 30 Euro entwendet wurden.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Pressestelle Axel Falkenberg Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de