Polizeiinspektion Anklam / Einbruch in Kindergarten

Einbruch in Kindergarten

Rubenow - In der Nacht vom 17.09.18 zum 18.09.18 wurde in einen Kindergarten in Rubenow eingebrochen. Der/die unbekannte/n Täter verschaffte/n sich durch ein Fenster Zutritt zu den Büroräumen und entwendete dort Bargeld in Höhe von ca. 50,00 Euro. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 Euro. Hinweise, die zur Ergreifung des/der Täters/Täter führen, nimmt die Polizei in Wolgast (Tel.: 03836/252-224) entgegen.

