Polizeiinspektion Anklam / Einbrüche in Lauben

Einbrüche in Lauben

Anklam - Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch, zwischen 22:30 Uhr und 08:30 Uhr, in vier Gärten der Gartenanlage "Vogelsang" im Reeperstieg zu schaffen. Sie brachen in drei Lauben und einen Geräteschuppen ein. Dabei verwüsteten sie eine Laube und den Schuppen, aus dem sie eine Wasserpumpe mitnahmen. Die Geschädigten prüfen noch, ob weitere Sachen entwendet wurden.

