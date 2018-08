Polizeiinspektion Anklam / Fahrlässige Brandstiftung verursacht ...

Fahrlässige Brandstiftung verursacht Ödlandbrand

Bellin - Zwischen Vogelsang und Bellin wurde der Polizei am 20.08.2018 gegen 11:30 Uhr ein Ödlandbrand gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Insgesamt brannten ca. 2000 Quadratmeter Ödland/Strauchwerk und 30 Quadratmeter Wald. Es wurde eine Feuerstelle gefunden, dessen Glut sich vermutlich neu entzündete. Gegen den/die unbekannten Täter wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt. Zeugen, die am 20.08.2018 in den Vormittagsstunden Personen in der Nähe des alten Militärgeländes bei Bellin beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Ueckermünde (Tel.: 039771/820) zu melden.

