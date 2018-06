Polizeiinspektion Anklam / Flugunfall bei Landung

Flugunfall bei Landung

Anklam - Glück im Unglück hatte ein in Anklam wohnhafter 48-jähriger Pilot, als er am Samstag, 14:20 Uhr, mit seinem Ultraleichtflugzeug bei der Landung auf dem Flughafen Otto Lilienthal offensichtlich zu hart aufsetzte und in der Folge das Bugrad brach. Das Flugzeug kam von der Landebahn ab, rutschte über den Rasen und beschädigte abschließend eine Flugfeldbefeuerung. Während der Pilot zum Glück nicht verletzt wurde, kam es am Flugzeug zu einem Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Die Bundestelle für Flugunfalluntersuchung wurde informiert. Der Pilot kam aus Roggenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Pressestelle Axel Falkenberg Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de