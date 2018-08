Polizeiinspektion Anklam / Hund bekam wegen Hitze im Auto ...

Hund bekam wegen Hitze im Auto Probleme - Scheibe eingeschlagen

Greifswald - Die Polizei in Greifswald zerstörte heute gegen 13:20 Uhr die Seitenscheibe eines in der Bahnhofstraße geparkten VW, da es im aufgeheizten Wagen einem im Hundekäfig befindlichen Welpen zusehends schlechter ging. Zuvor waren die Bemühungen der von Zeugen informierten Polizei, den Halter des Wagens ausfindig zu machen, ins Leere gelaufen. Kurz nach Einschlagen der Scheibe traf der Fahrer des Fahrzeugs ein. Der Welpe befand sich da schon fast drei Stunden im Pkw. Auch wenn die Temperaturen nun wieder weit unter 30 °C gefallen sind, reicht aber eine Außentemperatur von 20 °C immer noch aus, das Auto innerhalb von einer Stunde auf über 46 °C zu erhitzen. In diesem Fall musste der Hundehalter sogar erkennen, dass die getroffenen Vorsorgemaßnahmen, wie auf kleinen Spalt geöffnete Scheiben, ein extra angebrachter Sonnenschutz auf einer Seite des Wagens und ein Schutz am Käfig, dem Hund nicht viel nutzten. Nach der Versorgung des Welpen durch Herrchen ging es dem Hund jedoch gleich wieder besser.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Pressestelle Axel Falkenberg Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de