Polizeiinspektion Anklam / Menschliche Knochen bei Bugewitz ...

Menschliche Knochen bei Bugewitz gefunden

Anklam - Am 01.10.2018 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 11:00 Uhr mitgeteilt, dass in einem Moorgebiet bei Bugewitz menschliche Knochen und ein menschlicher Schädel aufgefunden wurden. Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Anklam sowie der Kriminaldauerdienst waren am Fundort im Einsatz. Es handelt sich um einen menschlichen Schädel und weitere menschliche Knochen. Diese werden nun rechtsmedizinisch untersucht und mit zurückliegenden Vermisstenfällen abgeglichen. Am Fundort war besonders, dass dieser seit über einem Jahrzehnt nicht mehr begehbar war. Aufgrund der langen Trockenperiode konnte dieser Teil des Moorgebietes erstmalig wieder betreten werden. Laut Kriminaldauerdienst handelt es sich um ältere Knochen. Von einem Gewaltverbrechen wird zunächst nicht ausgegangen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die rechtsmedizinische Untersuchung bleibt zunächst abzuwarten.

