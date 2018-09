Polizeiinspektion Anklam / Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach ...

Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach 77-jährigen Mann aus Tutow

Tutow - Seit dem 25.09.2018, 18:30 Uhr wird der 77-jährige Klaus Marquardt aus Tutow vermisst. Er ist in einer Pflegeeinrichtung in Tutow untergebracht, welche er fußläufig verließ. Er leidet unter starker Demenz und kann sich örtlich nicht orientieren. Bekleidet ist er mit einer blauen Jogginghose, einem bunt-gestreiftem Langarm-T-shirt und weißen Turnschuhen. Er ist 1,71 m groß, stabil gebaut und läuft in leicht gebeugter Haltung. Aufgrund der Kleidung, welche nicht den aktuell vorherrschenden Witterungsbedingungen entspricht, besteht akute Lebensgefahr. In den Nachtstunden des 25.09.2018 wurden bereits ein Fährtensuchhund der Polizei und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche verlief jedoch erfolglos. Heute, am 26.09.2018, sucht die Polizei erneut mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizei, einer Rettungshundestaffel des Landkreises Vorpommern-Greifswald und einem Polizeihubschrauber der Bundespolizei. Die Bevölkerung wird gebeten die Suchmaßnahmen der Polizei zu unterstützen und das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971/251-224 oder die Einsatzleitstelle der Polizei unter der 110 zu informieren, wenn Herr Marquardt gesehen wird/wurde. Jeder noch so kleine Hinweis ist von Bedeutung, da die Abgangsrichtung derzeit unbekannt ist und der Gesundheitszustand sich, aufgrund der Witterungsbedingungen, mit jeder Stunde verschlechtert.

