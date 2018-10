Polizeiinspektion Anklam / Person von Zug erfasst

Person von Zug erfasst

Greifswald - In der Nähe von Greifswald kam es am heutigen Morgen zu einem Zugunglück. Gegen 08:30 Uhr wurde eine Person von einem Zug erfasst, welche sich auf den Gleisen Höhe der Ortschaft Klein Schönwalde befand. Die Person ist verstorben. Auf der Bahnstrecke Stralsund in Richtung Pasewalk wird vermutlich der Bahnverkehr für längere Zeit zum Erliegen kommen. Viele Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei sowie Rettungskräfte befinden sich derzeit vor Ort im Einsatz. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen wird nachberichtet.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin Sabrina Kulz Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de