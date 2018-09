Polizeiinspektion Anklam / PKW kollidiert mit einem Schwarm Tauben

PKW kollidiert mit einem Schwarm Tauben

Pasewalk - Am Vormittag des 03.09.2018 war eine 50-jährige PKW-Fahrerin auf der BAB 20 aus Richtung Prenzlau in Richtung Pasewalk unterwegs, als plötzlich ein Schwarm Tauben im Tiefflug die Fahrbahn kreuzte. Die Fahrerin leitete mit ihrem VW Passat eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit den Vögeln nicht verhindern. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Das vordere amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges verschwand spurlos, die Tauben setzten ihren Flug fort.

