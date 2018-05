Polizeiinspektion Anklam / PKW prallt gegen Baum und ...

PKW prallt gegen Baum und überschlägt sich im Anschluss

Gützkow - Am 01.05.2018 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem PKW Volvo die L 263 aus Richtung Ziethen kommend in Richtung Gützkow. Mit im Fahrzeug befanden sich seine beiden Kinder (5 Jahre und 8 Jahre). Aus unbekannten Gründen kam der Volvo plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem rechtsseitig der Fahrbahn befindlichen Straßenbaum. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem gegenüberliegendem (in Fahrtrichtung links) Feld zum Stillstand. Alle drei Insassen wurden verletzt, der Fahrer wurde leicht verletzt, die Kinder wurden vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro.

