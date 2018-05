Polizeiinspektion Anklam / Polizeistreife stellt Palletten-Diebe

Polizeistreife stellt Palletten-Diebe

Insel Usedom - Auf der Insel Usedom endete am Mittwoch, 02:05 Uhr, für zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren eine Diebestour im polizeilichen Gewahrsam. Zuvor waren sie den Polizisten kurz vor der Grenze zu Polen mit ihrem Transporter aufgefallen. Im Fahrzeug fanden sich dann auch 37 Europalletten im Wert von fast 1.000 Euro, die in der Nacht vom Gelände einer Tischlerei in Ückeritz und von einem Bauhof in Loddin entwendet wurden. Die Männer, beide wohnhaft im polnischen Swinoujscie, wurden vorläufig festgenommen. Sie werden beschuldigt, seit Februar 2018 wiederholt Europalletten in der Region entwendet zu haben. Die Vernehmungen dauern an.

