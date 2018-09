Polizeiinspektion Anklam / Polizisten stellen Fahrraddieb auf ...

Polizisten stellen Fahrraddieb auf der Insel Usedom

Heringsdorf - In Zinnowitz wurden am 23.09.2018 in den Mittagsstunden gleich zwei E-Bikes der Marke Cube entwendet. Die beiden Urlauber aus Baden-Württemberg befanden sich zum Zeitpunkt des Seebrückenfestes an der Strandpromenade, sicherten ihre Fahrräder und entfernten sich. Nach einer Stunde kamen sie zurück zum Abstellort und bemerkten den Diebstahl ihrer beiden E-Bikes, woraufhin sie sofort Strafanzeige bei der Polizei erstatteten. Nur wenige Zeit später stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk einen 22-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Seebad Ahlbeck fest, welcher mit einem E-Bike der Marke Cube und ohne die benötigten Anbauteile unterwegs war. Nach Rücksprache mit den Beamten des Polizeireviers Heringsdorf konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um eines der gestohlenen Fahrräder handelte. Daraufhin wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und das E-Bike sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Außenstelle Heringsdorf des Kriminalkommissariats Anklam. Dieser Erfolg zeigt erneut die gute Zusammenarbeit zwischen der Landes- und der Bundespolizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

