Polizeiinspektion Anklam / Schwere Brandstiftung im Keller ...

Schwere Brandstiftung im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wolgast (Landkreis V-G)

Wolgast - Am 18.09.2018 gegen 05:00 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in der Makarenkostraße in Wolgast. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses wurden Brandgeruch und eine Rauchentwicklung wahrgenommen. Die eingesetzten Einsatzkräfte klingelten an allen Wohnungstüren und sorgten dafür, dass alle Bewohner unverletzt evakuiert werden konnten. Die 11 Familien konnten ihre Wohnungen eigenständig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Beim Brandherd handelt es sich vermutlich um einige Tapetenrollen, welche durch einen unbekannten Täter angezündet wurden. Der Inhalt des betroffenen Kellerverschlages, darunter auch zwei Fahrräder, wurden durch das Feuer zerstört und der Kellerbereich stark verrußt. Der Schaden wird von der Kriminalpolizei auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. Ein Brandursachenermittler kam ebenfalls zum Einsatz. Hinweise, die zur Ermittlung des unbekannten Täters führen, nimmt die Polizei in Wolgast (Tel.: 03836/252-224) entgegen.

