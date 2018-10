Polizeiinspektion Anklam / Unbekannte Täter entwenden ...

Unbekannte Täter entwenden hochwertigen Kamingrill

Zinnowitz - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 13.10.2018 22:30 Uhr bis 14.10.2018 09:30 Uhr einen hochwertigen Kamingrill von einem Verkaufsstand an der Strandpromenade in Zinnowitz. Der ca. 60 kg schwere und 2,25 Meter hohe Grill (im Wert von 3.100 Euro) befand sich vor einem Verkaufszelt unweit entfernt von der Seebrücke. Wie die unbekannten Täter den Grill vom Abstellort abtransportierten, ist noch unklar. Hier werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Tatbegehung und/oder zu den Tätern geben können. Diese melden sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/279-224 oder nutzen die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

