Polizeiinspektion Anklam / Verkehrseinschränkungen aufgrund ...

Verkehrseinschränkungen aufgrund diverser Versammlungen am 10.11.2018 in Greifswald

Anklam - Am Samstag, 10. November 2018 finden in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald diverse Versammlungen unter freiem Himmel statt, weshalb mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. In der Zeit von 13:00 bis 20:00 Uhr wird es im gesamten Bereich der Innenstadt (vor allem am Platz der Freiheit, Hansering, Bahnhofstraße und Goethestraße) zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Dabei wird es auch zu temporären Vollsperrungen kommen, weshalb die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Pressestelle der Polizeiinspektion Anklam wird am 10. November 2018 ab 13:00 Uhr besetzt und unter der Rufnummer 03971 251-3040 erreichbar sein. Darüber hinaus wird die Polizeiinspektion Anklam aktuelle Informationen zu diesem Einsatz über Twitter unter www.twitter.com/polizeivg oder @polizeivg und dem Hashtag #HGW1011 verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Andrej Krosse Telefon: 03971/251-3040/-3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de