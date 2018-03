Polizeiinspektion Anklam / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Lühmannsdorf - Auf der B 111 bei Lühmannsdorf kam es am Montag, 11:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw, die danach ausbrannten. Die Fahrer der Fahrzeuge blieben nahezu unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt 36.000 Euro. Der im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wohnhafte 38-jährige Fahrer eines Pkw Audi (30.000 Euro) fuhr aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf, als er in Höhe einer Gaststätte wegen eines Pkw, der vor ihm auf einen dortigen Parkplatz abbiegen wollte, anhalten musste. Die nachfolgende in Heringsdorf wohnhafte 81-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda (6.000 Euro) fuhr auf, worauf beide Fahrzeuge in Brand gerieten und völlig zerstört wurden.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Pressestelle Axel Falkenberg Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de