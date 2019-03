Polizeiinspektion Anklam / Verkehrsunfall mit 2 ...

Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen in Greifswald

Greifswald - Am 21.03.2019 gegen 07:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Karl-Liebknecht-Ring, Abzweig zur Pappelallee. Die Ursache war ein Fehler beim Abbiegen. Zwei Fahrradfahrerinnen, 51 und 32 Jahre, stießen so heftig zusammen, so dass beide dabei schwerverletzt wurden und ins Klinikum Greifswald verbracht wurden. Das mitgeführte Kleinkind der 32 jährigen Fahrradfahrerin wurde nicht verletzt. Es ist ein Sachschaden von 300 Euro entstanden.

