Polizeiinspektion Anklam / Verkehrsunfall mit drei verletzten ...

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Jarmen

Anklam - Am 24.09.2018 um 06:25 Uhr kam es an der Kreuzung L 35 / Anklamer Straße in Jarmen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wodurch zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 64-jähriger Fahrer eines PKW Hyundai aus Richtung Altentreptow und wollte an der besagten Kreuzung nach links abbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt des entgegenkommenden 28-jährigen Fahrers eines PKW Citroen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dadurch wurden der Fahrer des PKW Hyundai sowie seine 63-jährige Beifahrerin schwer und der Fahrer des PKW Citroen leicht verletzt. Noch während der Unfallaufnahme wurden die Verunfallten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 8.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für circa eine Stunde gesperrt.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Andrej Krosse Telefon: 03971/251-3040/-3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de