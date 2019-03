Polizeiinspektion Anklam / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person bei Anklam

Anklam - Am 29.03.201 gegen 09:20 Uhr kam es auf der K 58 zwischen Anklam und Butzow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Straßenbaum. Dabei wurde der 76 Jährige Fahrzeugführer schwerverletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich. Aus bisher unbekannter Ursache kam der PKW Fahrer von der Fahrbahn nach rechts ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Der PKW Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, so dass er durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden musste. Er wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

