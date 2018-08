Polizeiinspektion Anklam / Verkehrsunfall mit einer schwer ...

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B111 bei Züssow, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Züssow - Am 20.08.2018 gegen 05:15 Uhr befuhr ein 57-jähriger, aus dem Landkreis Rostock, mit seinem PKW Mini die B111 aus Richtung Züssow kommend in Richtung Wolgast. Auf gerader Strecke kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 10.300 Euro. Warum der 57-jährige von der Fahrbahn abkam, ist unklar.

