Polizeiinspektion Anklam / Verkehrsunfall unter Einwirkung von ...

Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Pasewalk - Am 13.03.2019 gegen 16:51 Uhr kam es in Löcknitz zu einem Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol. Ein 34 jähriger PKW- Fahrer befuhr die, Straße der Republik, in Richtung Linken. Der Fahrer bog dann links ab, in Richtung Rothenklempenow. Kurze Zeit später verursachte der Fahrer einen Verkehrsunfall. Im PKW, als Mitfahrerin, war die 39 jährige Freundin des Unfallverursachers. Es wurde keine Person verletzt. Nach dem Unfall bewegte sich der Fahrer außerhalb des PKW und schaute nach dem Unfall in das Fahrzeug. Er äußerte sich zum Hergang, dass er sich mit seiner Freundin gestritten hat und dadurch kam es zum Unfall. Vor Ort gab er den Beamten zur Kenntnis, dass er Alkohol getrunken hat. Welche Menge gab er nicht an. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert 2, 28 Promille. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.

