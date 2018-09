Polizeiinspektion Anklam / Verkehrsunfall zwischen Transporter ...

Verkehrsunfall zwischen Transporter und Radfahrerin (schwerverletzt)

Neu Sallenthin/Insel Usedom - Am 04.09.2018 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters den Bergmühlenweg in Neu Sallenthin in Richtung Benzer Chaussee. Dort befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem E-Bike den kombinierten Fuß-und Fahrradweg aus Richtung Alt Sallenthin kommend in Richtung Seebad Bansin. Obwohl das Vorfahrtsschild noch mit dem Hinweis versehen ist, auf kreuzenden Radfahrverkehr zu achten, fuhr der Transporterfahrer über den kombinierten Fuß-und Radweg direkt an die Fahrbahn der Benzer Chaussee heran. So kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mit Prellungen im Bereich der Beine und Verdacht auf Oberarmfraktur ins Krankenhaus gebracht. Am Transporter entstand kein Sachschaden. Der Schaden am E-Bike beträgt ca. 300 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Anklam newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108768 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108768.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin Sabrina Kulz Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de