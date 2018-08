Polizeiinspektion Anklam / Vermisst wird Andreas Bauer

Vermisst wird Andreas Bauer

Düvier, Loitz - Seit dem 20. August 2018, 04:00 Uhr, wird der 60-jährige Herr Andreas Bauer aus Düvier (Ortsteil von Loitz) vermisst. Herr Bauer, 160 cm groß, ist zu Fuß unterwegs und vermutlich orientierungslos. Er hat kurze graue Haare. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er Schuhe und eine lange Hose trägt. Der Mann hat viele Jahre als Obdachloser in Berlin gelebt und wohnt jetzt in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Düvier. Hinweise bitte an die Polizei in Greifswald, Telefon: (03834) 540 0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

