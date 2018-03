Polizeiinspektion Anklam / Zwei Einbrüche

Zwei Einbrüche

Zempin, Koserow - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Zempin, in der Fischerstraße, in eine Bäckerei ein und entwendeten aus der Registrierkasse ca. 75 Euro. In Koserow wurde in der Hauptstraße in eine Gaststätte (Bin Pottkieker) eingebrochen und aus einem im Büro stehenden Tresor Bargeld von mehreren Tausend Euro entwendet. Ein Zusammenhang wird bislang nicht hergestellt.

