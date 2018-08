Polizeiinspektion Anklam / Zwei Einbrüche

Zwei Einbrüche

Usedom - Der Polizei wurde am 22. August durch Anzeigen bekannt, das unbekannte Täter in den Keller eines Wohnhauses und ein weiteres Ferienhaus in Usedom, in der Straße Weißer Berg, eingebrochen sind. Aus dem Keller wurden Werkzeuge im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Da der Eigentümer des zweiten Hauses noch nicht anwesend ist, bleibt hier eine evtl. Schadensaufstellung abzuwarten.

