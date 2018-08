Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - ...

Aurich - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

In Aurich kam es am Donnerstag, 30.08.2018, zwischen 6 Uhr bis 14 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wallinghausener Straße. Der Unbekannte beschädigte mit seinem Fahrzeug einen dort ordnungsgemäß parkenden silbernen Mitsubishi Colt einer 23jährigen Frau aus Aurich. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Mitsubishi wurde durch den Unbekannten hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

