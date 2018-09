Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Automat ...

Aurich - Automat aufgebrochen; Tankdeckel aufgebrochen; Verkehrsunfallflucht; Unfall mit Radfahrer Südbrookmerland - Unfall verursacht und geflüchtet Großefehn - Unfall verursacht und abgehauen

Altkreis Aurich - Aurich - Automat aufgebrochen: Zwischen Samstag, 15.09.2018, und Montag, 17.09.2018, drangen unbekannte Täter auf bisher nicht geklärte Weise in die Kantine der Handwerkskammer in Aurich, Straße des Handwerks, ein. Dort hebelten sie einen Kaffeeautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Tankdeckel aufgebrochen: An einer Baumaschine brachen unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, 18.09.2018, den Tankdeckel auf. Die Tat ereignete sich in Aurich im Kroglitzweg. Die Täter zapften ca. 100 Liter Diesel aus dem Tank. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Verkehrsunfallflucht: Auf dem Dickfehler Weg in Aurich kam es am Montag, 17.09.2018, gegen 10.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Tennisplätze berührten sich ein Taxi und ein PKW Hyundai. Der Taxifahrer hatte kurz angehalten, dann seine Fahrt jedoch fortgesetzt, ohne sich um seine Pflichten als Verkehrsteilnehmer zu kümmern. Am Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400,- EUR. Vom flüchtigen Taxi ist nur bekannt, dass es sich um einen Kastenwagen gehandelt habe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Aurich - Unfall mit Radfahrer: Auf dem Wallster Weg in Aurich (außerhalb geschlossener Ortschaft) kam es am Montag, 17.09.2018, gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei überquerte ein 14-jähriger Fahrradfahrer unvermittelt die Fahrbahn und wurde trotz Vollbremsung, die der 52-jährige BMW-Fahrer durchführte, noch vom Fahrzeug erfasst und dabei verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde der Jugendliche, der zur Unfallzeit Kopfhörer trug und dadurch vermutlich abgelenkt war, ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000,- EUR.

Südbrookmerland - Unfall verursacht und geflüchtet: Auf dem Parkplatz von Lidl in Moordorf, Auricher Straße, kam es am Montag, 17.09.2018, zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr wurde dort ein geparkter VW Polo angefahren und erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Großefehn - Unfall verursacht und abgehauen: Am Montag, 17.09.2018, ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr ein Parkplatzunfall bei Lidl in Ostgroßefehn, Postweg. Ein dort geparkter PKW Ssangyong wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 800,- EUR entstand. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

