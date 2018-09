Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Diebstahl von ...

Aurich - Diebstahl von Werkzeugen; Südbrookmerland - Wertsachen aus Auto gestohlen; Aurich - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl von Werkzeugen

In einem Baumarkt in Aurich, Dreekamp, wurden Werkzeuge entwendet. Mutmaßlich handelt es sich dabei um einen Akkubohrer, eine Pendelhubstichsäge und einen Winkelschleifer, alle der Marke Makita. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 9 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr. Die Täter ließen die leeren Werkzeugkoffer zurück. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden unter Telefon 04941 606 2145.

Südbrookmerland - Wertsachen aus Auto gestohlen

Unbekannte haben aus einem Auto in Südbrookmerland Wertsachen gestohlen. Der blaue VW Tiguan war in einer Einfahrt in der Ostvictorburer Straße geparkt. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 13 Uhr und 14:15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Aurich - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Einen Zigarettenautomaten wollten Unbekannte im Stürenburgweg in Aurich aufbrechen. Der Automat weist deutliche Beschädigungen auf. Es misslang den Tätern aber, ihn zu öffnen. Ereignet hat sich die Tat zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9:25 Uhr. Entstanden ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de