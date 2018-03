Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich/Haxtum - Gegen ...

Aurich/Haxtum - Gegen Stromverteilerkasten und geflüchtet //Großefehn/Ostgroßefehn - Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Altkreis Aurich Verkehrsgeschehen - Am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, befuhr vermutlich eine Autofahrerin den Haxtumer Ring und kam in einer Kurve von der Straße ab. Dabei kollidierte sie mit einem Stromverteilerkasten und fuhr anschließend gegen eine Hecke. Der Verteilerkasten sowie die Hecke wurden dabei beschädigt. Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Tatverdacht richtet sich gegen eine junge Autofahrerin.

Am letzten Freitag, den 9. März, wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Postweg in Ostgroßefehn zwischen 17.30 und 19.00 Uhr ein schwarzer Renault angefahren und im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher/in verließ die Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am beschädigten PKW blieb roter Fremdlack zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Großefehn unter 04943/3970 zu melden.

