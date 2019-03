Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Kind bei Unfall ...

Aurich - Kind bei Unfall leicht verletzt; Großefehn - Radfahrer verletzt

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Donnerstag ein Kind leicht verletzt worden. Ein 40-jähriger Mann aus Ochtersum fuhr gegen 15:50 Uhr mit seinem VW Golf auf der Leerer Landstraße in Richtung Leer. Dabei wechselte er vom rechten Fahrstreifen auf den Linken und stieß mit dem Audi A2 eines 75-jährigen Aurichers zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde ein fünfjähriger Junge im Audi leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn ist am Freitag ein Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 80-jähriger Mann aus Großefehn fuhr mit seinem VW Golf gegen 9:50 Uhr von einem Parkplatz auf den Postweg und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen einen 14-jährigen Jungen aus Großefehn, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg des Postweges fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

