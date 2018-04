Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Mann verursacht ...

Aurich - Mann verursacht Unfall und flieht

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Aurich - Mann verursacht Unfall und flieht

In Aurich hat sich am Mittwoch gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei fuhr ein 26 Jahre alter Auricher mit einem BMW aus Richtung der Straße "Zum Fernsehturm" in Richtung Ostertorkreuzung. Ersten Schätzungen zufolge war er mehr als 100 km/h zu schnell. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem VW Tiguan zusammen, in dem ein 57 Jahre alter Auricher saß. Bei dem Zusammenstoß wurde der Tiguan-Fahrer leicht verletzt. In der Folge schleuderte der Verursacher dann gegen den VW Bulli eines 20jährigen Aurichers. Dennoch fuhr er weiter und wendete den BMW in der Lambertistraße. Dort rammte er einen weiteren VW Bulli und fuhr in Richtung des Klinikums davon. Der Der 63-Jährige aus Aurich blieb ebenso unverletzt wie der andere Bullifahrer.

Da Zeugen sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt hatten, konnte der unverletzte Unfallverursacher von der Polizei ermittelt werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Test verlief positiv. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der VW Tiguan musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606 215.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de