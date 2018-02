Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Motorradfahrer ...

Aurich - Motorradfahrer flüchtet von Unfallort

In Aurich hat sich am Mittwoch gegen 14:25 Uhr auf der Leerer Landstraße, nahe der Einmündung Popenser Straße, ein Unfall ereignet, für den die Polizei weitere Zeugen sucht. Dabei hielt eine 18 Jahre alte Auricherin mit ihrem blauen Ford Fiesta in Höhe eines Verbrauchermarktes an einer Ampel. Als diese grün wurde, fuhr laut Zeugenaussagen ein hinter dem Auto befindliches Motorrad in hoher Geschwindigkeit lediglich auf den Hinterreifen los. Er soll den Ford gestriffen und ihn dabei beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort in Richtung Leer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann mit einem vermutlich silbernen Helm handeln. Das schwarze Motorrad mit silberfarbenen Auspuffrohr soll ein Auricher Kennzeichen gehabt haben. Hinweise auf den Fahrer oder zum Geschehen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

