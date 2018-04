Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - PKW beschädigt ...

Aurich - PKW beschädigt Ihlow - Fehler beim Überholen Ihlow - Unfall mit einer leicht verletzten Person

Altkreis Aurich - Aurich - PKW beschädigt: Unbekannte Täter zerkratzten am Mittwoch, 25.04.2018, einen PKW VW Golf. Dieser stand zur Tatzeit, zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr auf einem Privatgrundstück in Aurich, Wallinghauser Straße (zwischen Heerenkamp und Kreisverkehr). An dem Golf wurde mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Ihlow - Fehler beim Überholen: Auf der Holtroper Straße in Ihlow kam es am Mittwoch, 25.04.2018, gegen 06.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 50-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi überholte bei seiner Fahrt in Richtung Ostersander einen vor ihm fahrenden LKW trotz Gegenverkehr. Es kam zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel des Mitsubishi und des entgegenkommenden VW. Beim dem Versuch, dem VW auszuweichen, geriet der PKW des 50-jährigen zu weit nach rechts von der Fahrbahn und streifte zwei Bäume und einen Leitpfosten. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird auf 5.800,- EUR geschätzt.

Ihlow - Unfall mit einer leicht verletzten Person: In Riepe kam es auf der Schmiedestraße am Donnerstag, 26.04.2018, gegen 05.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines PKW Hyundai wollte von einem Parkplatz auf die Schmiedestraße einbiegen, beachtete dabei aber nicht die Vorfahrt eines Opel Movano, dessen 24-jähriger Fahrer sich jedoch nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Movano noch gegen einen Opel Insignia stieß, der am Fahrbahnrand geparkt stand. Durch den Unfall wurde der Hyundai-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 8.000,- EUR geschätzt.

