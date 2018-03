Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Schwerer ...

Aurich - Schwerer Verkehrsunfall Großefehn - Verkehrsunfall Großefehn - Unfallflucht

Altkreis Aurich - Aurich - Schwerer Verkehrsunfall: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 22.03.2018, gegen 19.20 Uhr in Aurich, Emder Straße (außerhalb geschlossener Ortschaft). Der 46-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr in Richtung Moordorf auf dem für ihn freigegebenen Rad- und Fußweg. In Höhe der Unfallstelle übersah er die in gleiche Richtung laufende 77-jährige Fußgängerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide Personen schwer verletzt wurden. Mit Rettungswagen wurden die beiden Personen in Krankenhäuser gebracht.

Großefehn - Verkehrsunfall: In Westgroßefehn kam es am Mittwoch, 21.03.2018, gegen 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Leerer Landstraße. In einer Fahrbahnverengung hatte der 90-jährige Fahrer eines VW Lupo beim Gegenverkehr übersehen, dass der entgegenkommende VW einen Anhänger mitführte. Der 90-jährige war zu früh angefahren und stieß dabei gegen die linke hintere Ecke des Anhängers. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- EUR.

Großefehn - Unfallflucht: In der Nacht zu Freitag, 23.03.2018, wurde in Großefehn ein Stromkasten beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Dobbenende, dagegen gefahren und einen Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR verursacht. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 049841/606215, zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Jörg Mau Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de