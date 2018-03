Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Spontane Versammlung

Aurich - Spontane Versammlung

Aurich - Am Mittwochabend versammelte sich gegen 21.00 Uhr eine Gruppe von zunächst etwa 40 Personen, kurdischer Abstammung, vor dem Auricher Polizeigebäude und demonstrierte gegen die aktuelle Militäroffensive in Afrin. Die Gruppe setzte sich später lautstark in Bewegung und es kamen noch ca. 60 weitere Teilnehmer hinzu. Der Aufzug bewegte sich dann im Bereich Fischteichweg, Große Mühlenwallstraße, Von-Jhering-Straße sowie Julianenburgerstraße. Die Versammlung nahm einen friedlichen Verlauf und löste sich gegen 22.30 Uhr wieder auf.

