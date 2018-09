Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Stoppschild ...

Aurich - Stoppschild missachtet; Aurich - Gegen Auto gefahren; Wiesmoor - Auto beschädigt; Großefehn - Auto beschädigt

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Aurich - Stoppschild missachtet

In Aurich hat sich am Donnerstag gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Am Tiergarten ereignet. Dabei missachtete ein 46 Jahre alter Mann aus Wittmund, der mit einem VW Polo unterwegs war, ein Stoppschild. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Der 37-Jährige aus Aurich wurde dabei leicht verletzt.

Aurich - Gegen Auto gefahren

Ein grauer Hyundai wurde am Donnerstag beschädigt. Er war zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Arentestraße abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Schaden von einem Unbekannten verursacht, der in eine Parklücke hinein oder aus einer hinaus fahren wollte. Auch auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, Raiffeisenstraße, ereignete sich am Donnerstag zwischen 13:45 Uhr und 20:10 Uhr ein solcher Unfall. Beschädigt wurde dabei ein schwarzer Hyundai. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Auto beschädigt

In Wiesmoor wurde am Donnerstag ein silberner Peugeot beschädigt. Er war in der Zeit zwischen 8:45 Uhr und 9:15 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Rotdornstraße abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein Unbekannter das Auto beim Rangieren mit dem eigenen Fahrzeug. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Großefehn - Auto beschädigt

In Großefehn hat ein Unbekannter einen schwarzen VW Golf beschädigt. Dieser war am Freitag, 14. September, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Textildiscounters im Verlaatsweg abgestellt. Angezeigt wurde der Unfall erst jetzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Mutmaßlich entstand der Schaden, als ein anderer Wagen beim Rangieren dagegen fuhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 3970.

