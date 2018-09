Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Täter wollten ...

Aurich - Täter wollten Zigarettenautomaten aufbrechen; Aurich - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Täter wollten Zigarettenautomaten aufbrechen

Unbekannte haben versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dieser befindet sich in der Sandhorster Allee. Gegen 4 Uhr am Freitagmorgen bemerkte dies ein Passant und störte die beiden Täter. Die dunkel gekleideten Personen flüchteten unerkannt. Diebesgut wurde nicht erlangt, jedoch ein Schaden im oberen dreistelligen Bereich verursacht. Auch einen zweiten Zigarettenautomaten in der Straße Heerenkamp wollten Unbekannte aufbrechen. Ereignet hat sich die Tat im Laufe des Donnerstags bis Freitag, 8 Uhr. Zugriff auf das Innere bekamen die Täter nicht, so dass kein Diebesgut erlangt werden konnte. Dennoch entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Kennzeichen gestohlen

Die Kennzeichen AUR SL 35 und NOR CC 127 wurden gestohlen. Eines gehört zu einem Peugeot, der zwischen Donnertag, 21 Uhr, und Freitag, 5:20 Uhr, in der Egelser Straße in Aurich auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt war. Das andere war an einem Kastenwagen (Opel) befestigt, der zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6:30 Uhr, in der Straße Am Sandkrug in Aurich geparkt war. Die Unbekannten montierten die Kennzeichen ab. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de