Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich/Tannenhausen - ...

Aurich/Tannenhausen - Stalltor geöffnet und ca. 50 Rinder rausgetrieben//Großefehn/Westgroßefehn - Schubkarre gestohlen

Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen - Am Dienstagabend ereignete sich zwischen 18.00 und kurz vor 21.00 Uhr ein Vorfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Dornumer Straße in Tannenhausen. Etwa 50 Rinder wurden vermutlich aus einem Stallbereich getrieben. Der Stallbetreiber wurde gegen kurz vor 21.00 Uhr über den Vorfall informiert und mit etwa 40 Mitgliedern einer Veranstaltung machte er sich auf den Weg zu seinem Hof. Die Tiere konnten größtenteils im näheren Umfeld im Bereich der Dornumer Straße, Moordorfer Straße bis hin zum Georgsfelder Weg wieder eingefangen werden. Zwei Rinder mussten aus einer Güllegrube befreit werden. Ein Tier fehlte noch bis zum polizeilichen Einsatzende gegen kurz 22.00 Uhr. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Verursachern gegen können, sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215 zu melden.

Am letzten Wochenende, zwischen Freitag und Montag wurde aus einem Garten in der Straße Ikenbültweg eine Schubkarre gestohlen. Die Schubkarre stand hinter dem Haus. Eine Absuche in der näheren Umgebung nach dem Gartengerät, das einen Wert von ca, 100 Euro hat, verlief erfolglos. Täterhinweise werden an die Polizeistation in Großefehn unter 04943/3970 erbeten.

