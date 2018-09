Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Aurich - Unfall an ...

Aurich - Unfall an Kreuzung; Aurich - LKW-Fahrer übersieht Radler; Südbrookmerland - Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall an Kreuzung

In Aurich hat sich am Sonntag gegen 13:13 Uhr ein Unfall auf der Westerlooger Straße an der Kreuzung Esenser Straße/Langefeder Straße ereignet. Dabei fuhr ein 79 Jahre alter Mann mit einem Daimler geradeaus über die Bundesstraße. Dabei übersah der Bremerhavener einen 35 Jahre alten Mann aus Aurich, der vorfahrtsberechtigt in einem Daimler Chrysler herannahte. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden beide Männer leicht verletzt.

Aurich - LKW-Fahrer übersieht Radler

Bei einem Unfall wurde am Montag gegen 9:20 Uhr ein Mann an der Leerer Landstraße leicht verletzt. Er war mit dem Fahrrad auf dem linken Radweg aus Richtung Schierum in Richtung der Auricher Innenstadt unterwegs. Aus der Straße Langer Kamp nahte ein 25 Jahre alter Friedeburger in einem LKW heran. Er bemerkte den 70-Jährigen aus Großefehn auf dem Radweg zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Südbrookmerland - Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Die Polizei hat am Sonntag gegen 18 Uhr aufgrund eines Hinweises einen Mann in Südbrookmerland kontrolliert. Er war laut Zeugen mit einem Ford unterwegs. Angetroffen wurde er von den Beamten Zuhause. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

